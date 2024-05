La Soluzione ♚ Quella estrema può essere impartita ai moribondi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UNZIONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UNZIONE

Significato della soluzione per: Quella estrema puo essere impartita ai moribondi L'unzione degli infermi è un rito celebrato da diverse Chiese cristiane: consiste in una preghiera che si fa per un ammalato e nell'unzione dello stesso con dell'olio, appositamente benedetto per questo uso. La Chiesa cattolico-romana, le Chiese ortodosse e le Chiese orientali antiche la considerano un sacramento, destinato espressamente dalla Chiesa al conforto anche fisico delle persone affette da malattia, fin dai primi secoli del cristianesimo. Italiano: Sostantivo: unzione ( approfondimento) f sing (pl.: unzioni) . spalmatura di qualcosa di sostanza grassa. (religione) consacrazione con l'olio benedetto. Sillabazione: un | zió | ne. Pronuncia: IPA: /un'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino unctio derivazione di ungere ossia "ungere" . Sinonimi: (senso figurato) ipocrisia.

