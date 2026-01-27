Viene messo a dura prova dalla piena

SOLUZIONE: ARGINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene messo a dura prova dalla piena" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene messo a dura prova dalla piena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Argine? Un argine è una struttura che protegge le aree circostanti dalla forza dell'acqua durante le piene, impedendo danni e allagamenti. Quando la piena si verifica, l'argine si trova a dover resistere alla pressione dell'acqua, mettendo a dura prova la sua integrità. La sua funzione è fondamentale per preservare le terre e le abitazioni vicine, mantenendo sotto controllo le acque in eccesso.

La soluzione associata alla definizione "Viene messo a dura prova dalla piena" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene messo a dura prova dalla piena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Argine:

A Ancona R Roma G Genova I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene messo a dura prova dalla piena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

