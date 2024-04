La Soluzione ♚ Può essere accettata

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Può essere accettata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROPOSTA

Curiosità su Puo essere accettata: Vuoi all'interno dell'organizzazione vuoi nella vita pubblica, e non può essere concesso su richiesta. gli insigniti assumono la denominazione di "ispettori... in ambito giuridico: la Proposta contrattuale; la Proposta volta all'avvio di un procedimento, di cui un caso particolare è la Proposta di legge Proposta di matrimonio Proposta/La tomba dell'amore – singolo del gruppo I Giganti del 1967 Proposta/Per vedere quanto è grande il mondo – singolo del gruppo The Bachelors del 1967

