Vetro pregiato per lenti nei cruciverba: la soluzione è Cristallo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vetro pregiato per lenti' è 'Cristallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRISTALLO

Curiosità e Significato di Cristallo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Cristallo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cristallo? CRISTALLO indica un vetro pregiato e trasparente, spesso usato per lenti di alta qualità. La sua purezza e limpidezza lo rendono ideale per occhiali, strumenti ottici e oggetti di lusso. Un materiale che unisce eleganza e funzionalità, garantendo visione chiara e nitida. In breve, il cristallo rappresenta l’eccellenza nella lavorazione del vetro per le lenti più esclusive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vetro pregiatoUn vetro molto pregiatoUn pregiato vetroUn vetro per lenti e cristalleria pregiataQuello bianco è pregiato

Come si scrive la soluzione Cristallo

Hai trovato la definizione "Vetro pregiato per lenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G B A R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARBO" GARBO

