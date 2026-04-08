chi ginnastica cinese dai movimenti lenti

Home / Soluzioni Cruciverba / chi ginnastica cinese dai movimenti lenti

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'chi ginnastica cinese dai movimenti lenti' è 'Tai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "chi ginnastica cinese dai movimenti lenti". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

chi ginnastica cinese dai movimenti lenti nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tai

Quando la definizione "chi ginnastica cinese dai movimenti lenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "chi ginnastica cinese dai movimenti lenti" conferma che la soluzione 'Tai' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Tai

T Torino A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "chi ginnastica cinese dai movimenti lenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tai' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Mai tra i cocktailIl Mai cocktail a base di rumIl chi ginnastica cinese dai movimenti molto lentiIl chi ginnastica dai movimenti lentiUna ginnastica cineseIl chi ginnastica cineseIl tai ginnastica cinese