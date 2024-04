La Soluzione ♚ Uccello australiano affine allo struzzo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Uccello australiano affine allo struzzo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMÙ

Curiosità su Uccello australiano affine allo struzzo: Caratteristico del solo territorio australiano: il canguro rosso (macropus rufus) è il più grande mammifero marsupiale australiano vivente, con un peso che può... L'emù (Dromaius novaehollandiae Latham, 1790) è un grande uccello appartenente alla famiglia Casuariidae, e rappresenta il secondo uccello vivente più alto al mondo dopo il suo parente ratite, lo struzzo. È endemico dell'Australia, dove è il più grande uccello autoctono e l'unico membro esistente del genere Dromaius. L'areale dell'emù comprende gran parte dell'Australia continentale, mentre le sottospecie insulari che abitavano le isole di Tasmania, Kangaroo Island e King Island si estinsero a seguito dell'insediamento dei coloni europei nelle isole nel 1788. Gli emù sono uccelli dalle piume morbide, marroni, dal lungo collo e zampe, che ...

