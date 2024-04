La Soluzione ♚ Un uccello che batte le palpebre

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Un uccello che batte le palpebre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUFO

Curiosità su Un uccello che batte le palpebre: Vampiri, e una vocina "da soprano". il suo cuore batte a ritmo velocissimo, "come le ali di un uccello in gabbia", e nelle sue vene scorre sangue. la sua... Il gufo comune (Asio otus (Linnaeus, 1758)) è un uccello rapace facente parte della famiglia degli Strigidi. Diffuso nel Nordamerica, in Europa e in Asia, vive principalmente nei boschi e nelle foreste di conifere.

Altre Definizioni con gufo; uccello; batte; palpebre;