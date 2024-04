La Soluzione ♚ Il marsupiale australiano che sta abbarbicato agli alberi

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il marsupiale australiano che sta abbarbicato agli alberi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KOALA

Curiosità su Il marsupiale australiano che sta abbarbicato agli alberi: australian che sta abbarbicato agli albert" Il koala o coala (Phascolarctos cinereus; Goldfuss, 1817), detto anche fascolarto, è un mammifero marsupiale australiano, unico rappresentante vivente del genere Phascolarctos (de Blainville, 1816) e della famiglia Phascolarctidae (Owen, 1839), o marsupiali arrampicatori.

