La Soluzione ♚ È simile allo struzzo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: È simile allo struzzo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EMU

Curiosità su E simile allo struzzo: Lo struzzo d'arabia (struthio camelus syriacus rothschild, 1919) era una sottospecie di struzzo estinta dal 1941. il suo areale comprendeva la penisola...

