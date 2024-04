La Soluzione ♚ Lo struzzo non le usa

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Lo struzzo non le usa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALI

Curiosità su Lo struzzo non le usa: Gruppo di uccelli, quasi tutti di grandi dimensioni, chiamati ratiti, come lo struzzo, l'emù, il moa (ora estinto) e il piccolo kiwi. sono nativi delle foreste...

