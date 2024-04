La Soluzione ♚ Onda festosa allo stadio

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Onda festosa allo stadio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OLA

Curiosità su Onda festosa allo stadio: Giugno 2010 allo stadio giuseppe meazza. il dvd è stato ottenuto direttamente dalla ripresa televisiva effettuata dalla rai e andata in onda in prima serata... Ola Selvaag Solbakken (Melhus, 7 settembre 1998) è un calciatore norvegese, attaccante degli Urawa Reds, in prestito dalla Roma, e della nazionale norvegese.

