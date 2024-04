La Soluzione ♚ Lingua affine al persiano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Lingua affine al persiano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CURDO

Curiosità su Lingua affine al persiano: Base del medio persiano dei testi zoroastriani è fondamentalmente affine al parsik “persiano”, dialetto sud-occidentale. fra tutte le lingue medio iraniche... Appartenente al gruppo etnico dei curdi Lingua curda

