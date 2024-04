La Soluzione ♚ L uccello rinoceronte La definizione e la soluzione di 5 lettere: L uccello rinoceronte. CALAO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L uccello rinoceronte: Bucero rinoceronte (buceros rhinoceros linnaeus, 1758) è una grande specie di bucero originario del sud-est asiatico. in cattività questo uccello può vivere... Il bucero maggiore (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia dei Bucerotidi originario dell'Asia meridionale. Può superare il metro di lunghezza ed è uno degli uccelli di foresta più grandi del mondo. Come tutti i buceri, nidifica anch'esso nelle cavità degli alberi. La femmina trascorre i quattro mesi della stagione riproduttiva murata all'interno della cavità del nido, collegata all'aperto solo attraverso una stretta ... Altre Definizioni con calao; uccello; rinoceronte; Uccello dei Gruiformi; Grande uccello estinto; Eugene : scrisse Il rinoceronte; Un grosso mammifero come il rinoceronte;

CALAO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'L uccello rinoceronte' è.