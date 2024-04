La Soluzione ♚ Scrisse Didone abbandonata

La soluzione di 16 lettere per la definizione: Scrisse Didone abbandonata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIETRO METASTASIO

Curiosità su Scrisse didone abbandonata: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi didone abbandonata (disambigua). didone abbandonata è un libretto d'opera seria di pietro metastasio... Pietro Metastasio, pseudonimo di Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi (Roma, 3 gennaio 1698 – Vienna, 12 aprile 1782), è stato un poeta, librettista, drammaturgo e presbitero italiano. È considerato il riformatore del melodramma italiano.

