La Soluzione ♚ Fu abbandonata da Enea

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fu abbandonata da Enea. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIDONE

Curiosità su Fu abbandonata da enea: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, ainèias; in latino aeneas, -ae) è una figura... Didone o Elissa è una figura femminile della mitologia classica. Fu la fondatrice e prima regina di Cartagine (corrispondente all'odierna Tunisi), dopo essere stata regina consorte del regno fenicio di Tiro. Secondo la narrazione virgiliana dell'Eneide, si innamorò dell'eroe troiano Enea, figlio di Anchise, quando egli approdò a Cartagine per colpa di una tempesta causata da Giunone prima di arrivare nel Lazio, ed ebbero una relazione. Disperata per la partenza improvvisa di Enea, costretto dal Fato, Didone si trafisse con la spada donatale dal troiano, chiedendo al suo popolo di vendicarla e profetizzando i futuri scontri tra Cartagine e i ...

