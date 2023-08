Scrisse Il pendolo di Foucault - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Il pendolo di Foucault. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Scrisse il pendolo di foucault

L'interpretazione del movimento di rotazione del piano di oscillazione di un pendolo, conosciuto come pendolo di foucault, e scoperto da vincenzo viviani... Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievista italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

