Scrisse Randagio è l eroe

: Arpino (Arpinë in dialetto laziale meridionale) è un comune italiano di 6 732 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. È uno dei centri più antichi e rilevanti sul piano culturale ed artistico della provincia. .

Latino: Verbo: Transitivo: abdo . riporre. chiudere. nascondere. tener nascosto Es: abdenda cupiditas erat si doveva nascondere il desiderio Es: dolorem introrsus abde et contine nascondi nel profondo e tieni chiuso il tuo dolore Es: lateri capulo tenus abdidit ensem nascose la spada nel fianco fino all' elsa.. rimuovere. allontanare Es: procul ardentes hinc abde faces allontana di qui le ardenti fiaccole Es: pedestres copiae paulum ab eo loco abditae le truppe di fanteria poste alquanto in disparte da quel luogo Es: in insulam Seriphon abdita est fu relegata nell' isola di Serifo.