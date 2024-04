La Soluzione ♚ L eroe che ama Didone

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L eroe che ama Didone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENEA

Curiosità su L eroe che ama didone: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi didone abbandonata (disambigua). didone abbandonata è un libretto d'opera seria di pietro metastasio... Enea (in greco antico: ea, Ainèias; in latino Aeneas, -ae) è una figura della mitologia greca e romana, figlio del mortale Anchise (cugino del re di Troia Priamo) e di Afrodite, o Venere, dea della bellezza. Principe dei Dardani, partecipò alla guerra di Troia dalla parte di Priamo e dei Troiani, durante la quale si distinse molto presto in battaglia. Guerriero molto valente, fu un eroe troiano secondo solo a Ettore, ma assume un ruolo di minor rilievo all'interno dell'Iliade di Omero. Enea è il protagonista dell'Eneide di Virgilio, poema in cui si narrano le vicende successive alla sua fuga da Troia, caratterizzate da lunghe ...

