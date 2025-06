La regina di Cartagine che venne abbandonata da Enea nei cruciverba: la soluzione è Didone

Home / Soluzioni Cruciverba / La regina di Cartagine che venne abbandonata da Enea

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La regina di Cartagine che venne abbandonata da Enea' è 'Didone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIDONE

Curiosità e Significato di "Didone"

Approfondisci la parola di 6 lettere Didone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Didone? Didone è la leggendaria regina di Cartagine, famosa per la sua tragica storia d'amore con Enea, eroe troiano. Dopo che Enea, seguendo il suo destino, decide di abbandonarla per proseguire il suo viaggio verso l'Italia, Didone è sopraffatta dal dolore e dalla disperazione, diventando simbolo di amore non corrisposto e di sacrificio. La sua vicenda è raccontata nell'Eneide di Virgilio ed è spesso vista come un esempio di come le passioni umane possano port

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La mitica regina di TiroFu abbandonata da EneaFu regina di CartagineRegina che amò Enea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Didone

Hai davanti la definizione "La regina di Cartagine che venne abbandonata da Enea" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z A I I L G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALIZIA" GALIZIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.