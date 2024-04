La Soluzione ♚ Cosi è detto un vino come il marsala

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Cosi è detto un vino come il marsala. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIQUOROSO

Curiosità su Cosi e detto un vino come il marsala: il marsala è un vino liquoroso a denominazione di origine controllata (doc) prodotto in sicilia, ed esattamente a marsala, da cui trae il nome. la nascita... I vini liquorosi sono quei vini prodotti utilizzando un vino base (di gradazione alcolica non inferiore a 12%) addizionato di mistella (mosto al quale è stata bloccata la fermentazione mediante aggiunta di alcol), alcol, acquavite di vino o mosto concentrato (mosto parzialmente disidratato), al fine di aumentarne la gradazione alcolica. I liquorosi sono chiamati anche vini fortificati, a volte vini alcolizzati.

Altre Definizioni con liquoroso; cosi; detto; vino; come; marsala;