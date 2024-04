La Soluzione ♚ Lo è una consonante come la L

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo è una consonante come la L. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APICALE

Curiosità su Lo e una consonante come la l: In fonetica articolatoria, una consonante è un fono che ha come realizzazione prevalente un contoide. la parola «consonante» proviene dal latino consonans... Con il termine di parodontite apicale, periodontite apicale, parodontite periapicale, lesione periapicale o lesione di origine endodontica si definisce quel complesso di patologie infiammatorie dei tessuti periapicali del dente (osso alveolare e legamento parodontale), a carattere acuto o cronico, che si originano come conseguenza di patologie acute o croniche dei tessuti interni del dente (endodonto), o più raramente in conseguenza dell'azione di sostanze irritanti o tossiche usate nei relativi trattamenti per la patologia pulpare. Il termine periapicale/apicale fa riferimento al normale sbocco all'apice del sistema canalare delle radici ...

