La Soluzione ♚ Crema calda con marsala

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Crema calda con marsala. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ZABAIONE

Curiosità su Crema calda con marsala: Dello sbarco, non vi erano truppe di terra né a marsala né nei dintorni. i garibaldini lasciarono marsala e si inoltrarono rapidamente verso l'interno.... Lo zabaione, o per ipercorrettismo zabaglione, è una crema dolce e spumosa a base di uova (tuorlo), zucchero e vino o vino liquoroso. Diede origine, in Italia, a noti liquori come il Vov e lo Zabov, entrambi marchi registrati. Il primo è del 1845 mentre il secondo risale all'ultimo dopoguerra. La ricetta è oggi diffusa in molti luoghi, legandosi ai diversi vini liquorosi tradizionali (Porto, Marsala, Xeres, Rivesaltes, Moscato). Dal 2015 rientra tra i prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi.

