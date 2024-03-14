Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala' è 'Talamone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALAMONE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Talamone

Se la definizione "Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala" conferma che la soluzione 'Talamone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Talamone

T Torino A Ancona L Livorno A Ancona M Milano O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi sostò Garibaldi prima di sbarcare a Marsala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Talamone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.