La Soluzione ♚ Vino rosso del Veronese molto apprezzato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Vino rosso del Veronese molto apprezzato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AMARONE

Curiosità su Vino rosso del veronese molto apprezzato: Rosso al bianco, che comprendono il famoso rosso ammonitico veronese risalente al giurassico e il biancone del cretaceo. ancora più in profondità, si scoprono... Amarone della Valpolicella è una DOCG riservata a un vino passito rosso secco la cui produzione è consentita nella provincia di Verona.

Altre Definizioni con amarone; vino; rosso; veronese; molto; apprezzato;