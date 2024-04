La Soluzione ♚ Abbandonate detto di aree

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Abbandonate detto di aree. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISMESSE

Curiosità su Abbandonate detto di aree: Dei pompieri sono ancora oggi abbandonate nei sotterranei dell'ospedale di pryp"jat' e hanno ancora altissimi livelli di radioattività, specialmente gli... Dopo un lungo periodo di prosperità, per il trasporto ferroviario nella seconda metà del XX secolo è iniziato un periodo di contrazione dei traffici e ora si contano varie ferrovie dismesse nell'alto vicentino.

