La Soluzione ♚ Fatta propria detto di un idea

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Fatta propria detto di un idea. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSIMILATA

Curiosità su Fatta propria detto di un idea: Cambiare idea anche sulla puglia. lele decide di prendere un anno sabbatico dalla sorbona, per poter restare a roma. maria e guido aspettano un bambino... Un metabolita è il prodotto (intermedio o finale) del processo del metabolismo. Dopo che una sostanza è stata assimilata dall'organismo, subisce un processo di trasformazione che ha la funzione di rendere la sostanza assunta più facilmente assorbibile o eliminabile. Questo avviene sia con le molecole assunte con la dieta, sia con i farmaci, sia con le molecole prodotte dall'organismo stesso. La molecola, una volta trasformata, assume il nome di metabolita. Il metabolita, a sua volta, può essere assimilato o soggetto a un secondo processo metabolico, per renderne più facile l'eliminazione dall'organismo. Le reazioni chimiche che avvengono ...

