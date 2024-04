La Soluzione ♚ Carichi come certi colori

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Carichi come certi colori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INTENSI

Curiosità su Carichi come certi colori: Caratteristico, le denominazioni dei gradi possono variare, così come, entro certi limiti, attribuzioni e funzioni: nella marina militare, ad esempio... Gli edulcoranti intensi sono dei composti chimici che, introdotti nella bocca in piccolissime dosi, hanno la proprietà di dare una forte sensazione di dolce nell'utilizzatore. Vengono usati come sostituti dello zucchero dai diabetici e dalle persone che hanno bisogno di controllare il proprio peso, in quanto – appunto per le piccolissime dosi alle quali sono efficaci – hanno un apporto calorico minimo. Quando si parla genericamente di "edulcoranti" o "dolcificanti", o a maggior ragione di "edulcoranti ipocalorici" si intendono spesso gli edulcoranti intensi, che in realtà sono una classe specifica dei vari edulcoranti. Gli edulcoranti ...

Altre Definizioni con intensi; carichi; come; certi; colori;