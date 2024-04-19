La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca

Home / Soluzioni Cruciverba / La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca' è 'Ararat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARARAT

Perché la soluzione è Ararat? L'Ararat è una montagna importante nella tradizione biblica, nota per essere il luogo in cui si arenò l'Arca di Noè dopo il diluvio universale. Questa vetta si trova nelle regioni montuose del Caucaso, in Turchia, e rappresenta un simbolo di salvezza e rinascita per molte culture. La sua altezza e il suo significato spirituale l'hanno resa un punto di riferimento storico e religioso, collegando la leggenda all'area geografica in cui si trova.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ararat

Quando la definizione "La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca" conferma che la soluzione 'Ararat' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ararat

A Ancona R Roma A Ancona R Roma A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La biblica montagna sulla quale si arenò l Arca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ararat' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terraIl monte dell arcaIl monte su cui approdò l ArcaLa montagna su cui si arenò l ArcaVi si arenò l ArcaSi salvarono tutti a coppie sull Arca di NoèSi mise al timone dell ArcaSi respira in alta montagna