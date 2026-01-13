La città di una biblica torre

Home / Soluzioni Cruciverba / La città di una biblica torre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città di una biblica torre' è 'Babele'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BABELE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città di una biblica torre" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città di una biblica torre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Babele? La parola richiama un luogo antico famigerato per le sue strutture intricanti e la confusione delle lingue. È associata a un racconto biblico che descrive l’edificio che cercava di raggiungere il cielo, simbolo di orgoglio e confusione. Questa parola evoca ambienti caotici e complicati, dove la comunicazione diventa difficile. È un termine che richiama il disordine e la diversità culturale, legato a un episodio fondamentale della storia religiosa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città di una biblica torre nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Babele

La soluzione associata alla definizione "La città di una biblica torre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città di una biblica torre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Babele:

B Bologna A Ancona B Bologna E Empoli L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città di una biblica torre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si progettò una torre rimasta incompiutaIl biblico grattacieloIl massimo disordine e caosCittà kazaka con la torre BayterekBiblica città dalle fragilissime muraLa città con la torre Ligny e della ColombaiaCi ricorda una biblica torreDisordinati come una torre biblica