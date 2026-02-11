Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra

Home / Soluzioni Cruciverba / Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra' è 'Ararat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARARAT

Perché la soluzione è Ararat? Il nome di una vetta simbolica per l'umanità, legata alla storia biblica di un'arca che si posò su un massiccio tra le alte cime. È il luogo dove, secondo la tradizione, l'arca di Noè si fermò dopo il diluvio universale. Questa montagna rappresenta un punto di ripartenza e speranza, oltre a essere un importante sito geografico e spirituale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ararat

La definizione "Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ararat:

A Ancona R Roma A Ancona R Roma A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il monte sul quale Noè rimise i piedi a terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il monte dell arcaIl monte su cui approdò l ArcaFamoso monte biblicoGiardino situato ai piedi del monte degli Ulivi a GerusalemmeNon può lasciare la sua terra a piediIl monte ai cui piedi scorrono le sorgenti del PoUno con i piedi per terraNoè li lasciò a piedi