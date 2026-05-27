Alta montagna himalaiana

Home / Soluzioni Cruciverba / Alta montagna himalaiana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alta montagna himalaiana' è 'Lhotse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LHOTSE

Perchè la soluzione è Lhotse? L'Himalaya ospita alcune delle vette più alte del mondo, tra cui una che si distingue per la sua imponenza. Questa cima, molto amata dagli alpinisti, si erge maestosa e imponente, offrendo panorami spettacolari e sfide uniche a chi osa affrontarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Lhotse' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Alta montagna himalaiana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lhotse

Se la definizione "Alta montagna himalaiana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lhotse'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Alta montagna himalaiana

Alta montagna himalaiana Risposta: LHOTSE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno H Hotel O Otranto T Torino S Savona E Empoli

La soluzione 'Lhotse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alta montagna himalaiana". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.