Alta montagna himalaiana
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SOLUZIONE: LHOTSE
Perchè la soluzione è Lhotse? L'Himalaya ospita alcune delle vette più alte del mondo, tra cui una che si distingue per la sua imponenza. Questa cima, molto amata dagli alpinisti, si erge maestosa e imponente, offrendo panorami spettacolari e sfide uniche a chi osa affrontarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Alta montagna himalaiana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lhotse
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Alta montagna himalaiana
- Risposta: LHOTSE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Lhotse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alta montagna himalaiana". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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