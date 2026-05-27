Alta montagna himalaiana

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alta montagna himalaiana' è 'Lhotse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LHOTSE

Perchè la soluzione è Lhotse? L'Himalaya ospita alcune delle vette più alte del mondo, tra cui una che si distingue per la sua imponenza. Questa cima, molto amata dagli alpinisti, si erge maestosa e imponente, offrendo panorami spettacolari e sfide uniche a chi osa affrontarla. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Alta montagna himalaiana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lhotse

Se la definizione "Alta montagna himalaiana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lhotse'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Alta montagna himalaiana
  • Risposta: LHOTSE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno
H Hotel
O Otranto
T Torino
S Savona
E Empoli

La soluzione 'Lhotse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Alta montagna himalaiana". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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