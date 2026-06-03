Il monte sul quale s arenò l Arca

Home / Soluzioni Cruciverba / Il monte sul quale s arenò l Arca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte sul quale s arenò l Arca' è 'Ararat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R A R A T

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il monte sul quale s arenò l Arca

Il monte sul quale s arenò l Arca Risposta: ARARAT

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A A T

Inizia con: A

A Finisce con: T

Perchè la soluzione è Ararat? L'Ararat è il monte dove si dice si sia arenata l'Arca di Noè. Si trova tra Turchia e Armenia, con le sue cime che si ergono maestose tra le nuvole. Questo luogo ha un significato speciale per molte culture, simbolo di speranza e di rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ararat' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il monte sul quale s arenò l Arca: risposta da 6 lettere

La definizione "Il monte sul quale s arenò l Arca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ararat. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'monte'