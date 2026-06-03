Il monte sul quale s arenò l Arca
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte sul quale s arenò l Arca' è 'Ararat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il monte sul quale s arenò l Arca
- Risposta: ARARAT
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AAT
- Inizia con: A
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Ararat? L'Ararat è il monte dove si dice si sia arenata l'Arca di Noè. Si trova tra Turchia e Armenia, con le sue cime che si ergono maestose tra le nuvole. Questo luogo ha un significato speciale per molte culture, simbolo di speranza e di rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il monte sul quale s arenò l Arca: risposta da 6 lettere
La definizione "Il monte sul quale s arenò l Arca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ararat. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.