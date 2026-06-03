Il monte sul quale s arenò l Arca

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte sul quale s arenò l Arca' è 'Ararat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARARAT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il monte sul quale s arenò l Arca
  • Risposta: ARARAT
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAT
  • Inizia con: A
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Ararat? L'Ararat è il monte dove si dice si sia arenata l'Arca di Noè. Si trova tra Turchia e Armenia, con le sue cime che si ergono maestose tra le nuvole. Questo luogo ha un significato speciale per molte culture, simbolo di speranza e di rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il monte sul quale s arenò l Arca: risposta da 6 lettere

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