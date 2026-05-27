Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà' è 'Straniamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRANIAMENTO

Perchè la soluzione è Straniamento? Lo straniamento è un modo per gli scrittori di mostrare aspetti inaspettati del mondo, sorprendendo il lettore. Attraverso questa tecnica, le storie diventano più vive e stimolanti, invitando a vedere le cose da una prospettiva diversa e più profonda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Straniamento

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Straniamento'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà

Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà Risposta: STRANIAMENTO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: S___________

S___________ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 12 lettere della soluzione

S Savona T Torino R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Straniamento' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il processo con il quale uno scrittore rivela aspetti nuovi della realtà". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.