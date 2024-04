La Soluzione ♚ Vi si arenò l Arca

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARARAT - MONTE ARARAT

Curiosità su Vi si areno l arca: Con bixio che però si arenò, per i particolari anche del soccorso al torino si veda montanelli, p. 393 ^ le condizioni della resa si leggono in: indro... Il monte Ararat (AFI: /ara'rat/; Agri Dagi in turco, in armeno: Agirî in curdo, in persiano) è il più alto monte della Turchia (5137 m s.l.m.), si trova nella Turchia orientale sul confine tra la provincia di Agri e quella di Igdir, a 22,5 km a nord di Dogubeyazit (39°40'60.00"N 44°17'60.00"E), in un territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia. Il nome Ararat proviene dalla Bibbia e deriva da Urartu. In lingua turca agri significa "dolore" e dag significa "montagna". Il nome turco è dunque traducibile come "Montagna del dolore".

