Tipo di calzature utilizzate in montagna
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di calzature utilizzate in montagna' è 'Doposci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tipo di calzature utilizzate in montagna
- Risposta: DOPOSCI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DOSI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Doposci? I doposci sono calzature pensate per affrontare terreni innevati e condizioni fredde in montagna. Sono morbidi e caldi, ideali per camminare sulla neve senza scivolare. La loro forma avvolge il piede, offrendo comfort e protezione durante le escursioni in ambienti freddi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tipo di calzature utilizzate in montagna: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Tipo di calzature utilizzate in montagna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Doposci. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.