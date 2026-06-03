Tipo di calzature utilizzate in montagna

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di calzature utilizzate in montagna' è 'Doposci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOPOSCI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tipo di calzature utilizzate in montagna
  • Risposta: DOPOSCI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DOSI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Doposci? I doposci sono calzature pensate per affrontare terreni innevati e condizioni fredde in montagna. Sono morbidi e caldi, ideali per camminare sulla neve senza scivolare. La loro forma avvolge il piede, offrendo comfort e protezione durante le escursioni in ambienti freddi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Doposci'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Tipo di calzature utilizzate in montagna: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Tipo di calzature utilizzate in montagna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Doposci. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'calzature'

Cruciverba con 'utilizzate'

Cruciverba con 'montagna'