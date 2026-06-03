Tipo di calzature utilizzate in montagna

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di calzature utilizzate in montagna' è 'Doposci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O P O S C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tipo di calzature utilizzate in montagna

Tipo di calzature utilizzate in montagna Risposta: DOPOSCI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D O S I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Doposci? I doposci sono calzature pensate per affrontare terreni innevati e condizioni fredde in montagna. Sono morbidi e caldi, ideali per camminare sulla neve senza scivolare. La loro forma avvolge il piede, offrendo comfort e protezione durante le escursioni in ambienti freddi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tipo di calzature utilizzate in montagna: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Tipo di calzature utilizzate in montagna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Doposci. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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