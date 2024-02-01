Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto

SOLUZIONE: CALORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Calore? Il calore è quella sensazione avvolgente che si percepisce quando si è circondati da affetto e vicinanza. È un sentimento che riscalda il cuore e crea un senso di sicurezza e benessere. Quando si riceve attenzione e affetto, si prova un senso di conforto che si può descrivere come una sensazione di calore che si diffonde dentro. Questo sentimento può essere condiviso attraverso parole, sguardi o semplici gesti, rafforzando i legami tra le persone. Il calore rappresenta l’essenza stessa dell’affetto umano.

In presenza della definizione "Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Calore:

C Como A Ancona L Livorno O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sente intorno a se chi è circondato da molto affetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

