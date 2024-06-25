Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti' è 'Sindrome Dellimpostore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINDROME DELLIMPOSTORE

Perché la soluzione è Sindrome Dellimpostore? La sindrome dell'impostore è un sentimento di insicurezza che colpisce chi, pur avendo raggiunto risultati importanti, si percepisce come un truffatore o incapace di meritare quei successi. Chi ne soffre spesso attribuisce i propri successi a fortuna o a errori, invece di riconoscere il proprio valore. Questo stato d'animo può generare ansia e insoddisfazione, ostacolando la crescita personale e professionale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Se la definizione "Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Sindrome Dellimpostore:

S Savona I Imola N Napoli D Domodossola R Roma O Otranto M Milano E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno I Imola M Milano P Padova O Otranto S Savona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affligge chi non si sente degno dei successi ottenuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

