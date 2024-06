L imperatore che nel 270-275 fece costruire le mura intorno a Roma

: Lucio Domizio Aureliano (in latino Lucius Domitius Aurelianus; Sirmio, 9 settembre 214 o 215 – vicino a Bisanzio, 25 settembre 275) è stato un militare e imperatore romano, regnando dal 270 alla sua morte. Militare di carriera, fu elevato alla porpora dai soldati, ma fu ucciso dopo cinque anni di regno. Malgrado la brevità del suo regno, riuscì a portare a termine dei compiti decisivi affinché l'Impero romano superasse la grave crisi del terzo secolo: frenò una serie di invasioni da parte dei barbari, in particolare quella degli Alemanni che si erano spinti sino a Fano; ricompose l'unità dell'Impero, che rischiava di frantumarsi in tre parti tra loro ostili, sottomettendo Zenobia di Palmira e Tetrico nelle Gallie.

Italiano: Aggettivo: aureliano m sing . (storia) che riguarda Aureliano, imperatore di Roma dal 270 al 275 d. C.. Sillabazione: au | re | lià | no. Etimologia / Derivazione: dal latino Aurelianus .