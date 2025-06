Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze nei cruciverba: la soluzione è Coccole

Home / Soluzioni Cruciverba / Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze' è 'Coccole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COCCOLE

Hai risolto il cruciverba con Coccole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Coccole.

Perché la soluzione è Coccole? Le coccole sono manifestazioni fisiche di affetto come carezze, abbracci o piccoli gesti dolci che trasmettono calore e vicinanza. Sono modi semplici ma efficaci per far sentire qualcuno amato e rassicurato, creando un legame speciale. In ogni momento di tenerezza, le coccole rafforzano i rapporti e regalano momenti di pura serenità. Sono il linguaggio silenzioso del cuore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Moine carezzeMoine tenerezzeManifestazioni d affettoLe vocali in affettoPoco affetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Manifestazioni fisiche di affetto come le carezze", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

D A A R O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DORATA" DORATA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.