Gira intorno al centro della città

: Il sistema delle circonvallazioni di Milano è costituito da tre anelli viari concentrici che ruotano intorno al centro storico della città. Sebbene tale appellativo sia usato comunemente dai milanesi per definire le tre circonvallazioni viarie della città, nessuna via di Milano è chiamata in questo modo: le circonvallazioni di Milano sono l'unione logica di più strade di collegamento, ognuna delle quali ha un nome specifico.

Italiano: Sostantivo: circonvallazione ( approfondimento) . (ingegneria) sistema viario che organizza la circolazione dei veicoli attorno al nucleo abitativo di una città. Sillabazione: . Pronuncia: Etimologia / Derivazione: Dal latino circum intorno e vallazione .