Circondato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Circondato' è 'Cinto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINTO

Perché la soluzione è Cinto? Un cinto è un accessorio che avvolge la vita, spesso realizzato in materiali diversi come pelle o tessuto. Serve principalmente a fissare i pantaloni, ma può anche essere usato come elemento decorativo. La sua funzione di circondare la vita permette di adattare meglio i vestiti alla figura, offrendo comodità e stile. La presenza di un cinto può evidenziare la silhouette e completare un outfit. La sua capacità di avvolgere strettamente la vita ne fa un elemento fondamentale nell'abbigliamento quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circondato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Circondato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cinto

In presenza della definizione "Circondato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circondato" conferma che la soluzione 'Cinto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cinto

C Como I Imola N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circondato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cinto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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