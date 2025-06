Ascolta chi non sente nei cruciverba: la soluzione è Otorino

OTORINO

Perché la soluzione è Otorino? L'otorino è il medico specializzato in orecchie, naso e gola, che aiuta a risolvere problemi di udito, infezioni o disturbi delle vie respiratorie superiori. Se hai difficoltà a sentire o fastidi alle orecchie, rivolgiti a un esperto: un modo sicuro per ritrovare benessere e ascoltare di nuovo con chiarezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un medico specialistaSpecialista di orecchio e naso = laringoiatraPrecede laringoiatraSi sente a pancia vuotaSi ascolta su SpotifySi sente se è accesa

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

