: Le pompe di calore sono considerate come una delle soluzioni più scalabili nel breve periodo per ridurre le emissioni derivanti da consumi domestici-abitativi. Per il trasferimento si utilizzano varie forme di energia, generalmente energia meccanica. Secondo uno studio riportato dalla rivista specializzata illuminem, con CoolProducts EU più dell'80% degli utenti domestici si dicono soddisfatti del passaggio alla pompa di calore. La pompa di calore (o termopompa) è una macchina termica in grado di estrarre e trasferire energia termica.

