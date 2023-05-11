Unità di misura dell intensità sonora

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unità di misura dell intensità sonora' è 'Decibel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E C I B E L

Perchè la soluzione è Decibel? Il decibel è una misura che ci aiuta a capire quanto è forte un suono. Più alto è il numero, più ci sembra intenso, mentre un valore più basso indica un rumore più delicato. È uno strumento utile per confrontare diverse situazioni sonore quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Unità di misura dell intensità sonora

Unità di misura dell intensità sonora Risposta: DECIBEL

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D I B L

Inizia con: D

D Finisce con: L

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Unità di misura dell intensità sonora: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Unità di misura dell intensità sonora" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Decibel. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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