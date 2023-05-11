Unità di misura dell intensità sonora
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unità di misura dell intensità sonora' è 'Decibel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Decibel? Il decibel è una misura che ci aiuta a capire quanto è forte un suono. Più alto è il numero, più ci sembra intenso, mentre un valore più basso indica un rumore più delicato. È uno strumento utile per confrontare diverse situazioni sonore quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Unità di misura dell intensità sonora
- Risposta: DECIBEL
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DIBL
- Inizia con: D
- Finisce con: L
Unità di misura dell intensità sonora: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Unità di misura dell intensità sonora" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Decibel. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.