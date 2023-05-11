Unità di misura dell intensità sonora

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unità di misura dell intensità sonora' è 'Decibel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DECIBEL

Perchè la soluzione è Decibel? Il decibel è una misura che ci aiuta a capire quanto è forte un suono. Più alto è il numero, più ci sembra intenso, mentre un valore più basso indica un rumore più delicato. È uno strumento utile per confrontare diverse situazioni sonore quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Unità di misura dell intensità sonora
  • Risposta: DECIBEL
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DIBL
  • Inizia con: D
  • Finisce con: L
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Decibel'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Unità di misura dell intensità sonora: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Unità di misura dell intensità sonora" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Decibel. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'unità'

Cruciverba con 'misura'

Cruciverba con 'intensità'