Il sostegno per unità di intenti in politica

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il sostegno per unità di intenti in politica' è 'Collateralismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLATERALISMO

Perché la soluzione è Collateralismo? Il collateralismo rappresenta un meccanismo attraverso il quale gruppi politici o sociali si sostengono reciprocamente, condividendo obiettivi e strategie per rafforzare la propria presenza e influenza. Questa forma di alleanza si basa sulla mutualità e sulla collaborazione, creando una rete di supporto che permette di raggiungere scopi comuni. In ambito politico, il collateralismo favorisce la coesione tra diverse parti, facilitando il perseguimento di unità di intenti e la difesa di interessi condivisi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sostegno per unità di intenti in politica". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il sostegno per unità di intenti in politica nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Collateralismo

Quando la definizione "Il sostegno per unità di intenti in politica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sostegno per unità di intenti in politica" conferma che la soluzione 'Collateralismo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Collateralismo

C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona T Torino E Empoli R Roma A Ancona L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sostegno per unità di intenti in politica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Collateralismo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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