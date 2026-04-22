Temporale di estensione e intensità limitate

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Temporale di estensione e intensità limitate' è 'Buriana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURIANA

Perché la soluzione è Buriana? La buriana è un episodio atmosferico che si manifesta con venti forti e improvvisi, spesso accompagnati da pioggia o temporali. Questa condizione meteorologica ha una durata breve, senza estendersi nel tempo, e la sua intensità può variare da moderata a violenta. La buriana provoca spesso disagi e condizioni di pericolo, richiedendo attenzione immediata. La sua presenza rappresenta un fenomeno atmosferico di breve durata, caratterizzato da variazioni improvvise delle condizioni climatiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Temporale di estensione e intensità limitate". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Temporale di estensione e intensità limitate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Buriana

Per risolvere la definizione "Temporale di estensione e intensità limitate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Temporale di estensione e intensità limitate" conferma che la soluzione 'Buriana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Buriana

B Bologna U Udine R Roma I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Temporale di estensione e intensità limitate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Buriana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un piccolo e breve temporalePiccolo temporale di breve durataTemporale localizzato e di breve durataUnità di misura della intensità di correnteIn certe lampade regola l intensità luminosaLa sua scala misura l intensità dei tornadoStudia l intensità cromatica delle sostanzeUnità di misura del livello dell intensità dei suoni