Prigionieri tenuti in pegno - Cruciverba

Prigionieri tenuti in pegno.

Soluzione 7 lettere : OSTAGGI

Fatto prigioniero dal saladino in egitto, a damietta, avrebbe concordato il suo rilascio in cambio di un riscatto per il quale avrebbe lasciato in pegno il... Giuliana sgrena oppure i numerosi ostaggi stranieri in iraq, nigeria, pakistan, siria e in altri paesi e gli ostaggi del massacro di monaco (1972). negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prigionieri tenuti in pegno : prigionieri; tenuti; pegno; Detenuti prigionieri nelle barche; Accomunano pneumatici e prigionieri ; La Lex a tutela degli averi dei prigionieri lat; Locali per prigionieri ; Locali... per prigionieri ; Ottenuti o posseduti; Trattenuti impediti; Detenuti prigionieri nelle barche; Ottenuti ma anche recuperati; Piani da muro spesso sostenuti da staffe; Si dice di lavoro che comporta un notevole impegno psicofisico; Impegno per top model; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Così è detto il disimpegno politico degli anni 80; Il verbo di chi fa sport con grande impegno ;

