La Soluzione ♚ Antico pegno di garanzia

: ARRA

Curiosità su Antico pegno di garanzia: L'erogazione finanziaria avveniva in cambio di un pegno: i clienti, a garanzia del prestito, dovevano presentare un pegno che valesse almeno un terzo in più della... Arra è una suddivisione dell'India, classificata come census town, di 19.911 abitanti, situata nel distretto di Purulia, nello stato federato del Bengala Occidentale. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe IV (da 10.000 a 19.999 persone).

