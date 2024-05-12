Prigionieri in pegno

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prigionieri in pegno' è 'Ostaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTAGGI

Perché la soluzione è Ostaggi? Gli ostaggi sono individui trattenuti come garanzia o pressione per ottenere un rilascio o un favore. La loro detenzione serve spesso a minacciare o costringere qualcuno a rispettare determinate condizioni, creando una situazione di tensione e rischio. Questi prigionieri vengono usati come strumenti di negoziazione o ricatto, mettendo a repentaglio la loro libertà personale. La loro presenza rappresenta una forma di pressione che può influenzare decisioni e azioni di chi li detiene.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prigionieri in pegno". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Prigionieri in pegno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ostaggi

Per risolvere la definizione "Prigionieri in pegno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prigionieri in pegno" conferma che la soluzione 'Ostaggi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ostaggi

O Otranto S Savona T Torino A Ancona G Genova G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prigionieri in pegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostaggi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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