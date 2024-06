I prigionieri in garanzia

: In generale, nell'uso contemporaneo, il termine indica chiunque sia trattenuto per costringere un altro soggetto, come un parente, un datore di lavoro, un governo o una forza pubblica ad agire per un determinato obiettivo sotto la minaccia di gravi danni fisici all'ostaggio stesso o la sua morte eseguita tramite la scadenza di ultimatum. Un ostaggio è una persona fisica tenuta prigioniera per il raggiungimento di un riscatto che può essere di tipo economico o un'altra forma di vantaggio per il sequestratore.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: ostaggi m pl . plurale di ostaggio. Sillabazione: o | stàg | gio. . Etimologia / Derivazione: vedi ostaggio . Sinonimi: prigionieri, persone rapite. (di una banda di malviventi) sequestrati, rapiti. (per estensione) pegni. Contrari: sequestratori, rapitori, dirottatori, carcerieri. persone libere. Termini correlati: (per estensione) tortura.